演藝圈夫妻檔林瑞陽、張庭近年在大陸經商，美妝品牌「TST庭秘密」去年卻被控涉傳銷、遭凍結巨額資產，他們目前正委託律師處理。作風改為低調的林瑞陽和張庭日前才傳出秘密回台探望張庭母親，而林瑞陽近日則已為事業奔波，他獨自飛到馬來西亞沙巴、吉隆坡開會員大會，所到之處都受到自稱是「家人」的會員歡迎。

林瑞陽近日獨自到馬來西亞沙巴、吉隆坡舉辦巡演會，20日將移師新加坡，他12日一抵達沙巴，就受到會員舉布條熱情接機，林瑞陽親民握拳相抵打招呼，粉絲幫他穿戴當地傳統頭飾，甚至在機場大門還有樂隊伴奏、跳舞，盛大歡迎林瑞陽。

林瑞陽在馬來西亞舉辦的兩場巡演會都爆滿，會員上台分享創業心得，親暱喊林瑞陽「大哥」，而林瑞陽致詞時，稱馬來西亞會員是「家人」，他也表示：「我要把我的心放在東盟（東南亞國家協會），馬來西亞是我東盟的第一站」。

林瑞陽在台上分享創業心得、信心喊話，下台則大展親民作風，一一和會員拍照，比讚、手指愛心樣樣來。林瑞陽事業雖然目前在大陸受挫，不過仍積極拓展東南亞市場。