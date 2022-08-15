東南亞人蛇集團近期詐騙大批台灣人到柬埔寨、緬甸，從事詐騙工作，不從就虐打、逼賣淫，甚至活摘器官，一對台灣情侶被囚禁在緬甸KK園區，每天工作17小時，還被逼賣血，期間意外發現女友懷孕，於是男方找機會打電話回台灣向阿公求助，哭喊快活不下去，最後阿公找到「神武企業帝君會」的麒哥協助找當地將領幫忙才逃出。

根據《鏡週刊》報導，21歲的小吳和女友小朱（皆為化名）今年2月到泰國旅遊，被朋友騙去緬甸的科技公司參觀，最後兩人被拘禁在緬東KK園區長達半年，在KK園區兩人被逼迫工作17小時沒薪水，業績不好會被鞭打、電擊，每隔一段時間還要當血牛，榨乾剩餘價值，兩人直到近期才逃出，而逃出的原因是女友小朱懷孕，不想一家三口留在園區過暗無天日的日子，所以小吳找機會打電話跟人在台灣的阿公求救，哭喊不想活了、活不下去。

阿公接到電話後心急如焚，到處奔走找人幫忙，因緣際會找到「神武企業帝君會」的麒哥，麒哥則找了緬甸的將領幫忙贖人，結果詐騙集團竟不要贖金、改口要軍火，想在內戰不止的緬甸確保自己實力，但囂張要求已踩紅線，8月初該將領找緬甸軍警準備圍剿KK園區內上百個詐騙集團。而闖大禍的詐騙集團則丟包小吳和小朱，跟其他詐騙集團到泰國北部另起爐灶，兩人因此趁亂逃回台灣。

綜合外媒報導，泰國曼谷警方13日證實，已抓到一名緬甸「KK園區」的詐騙集團主嫌、40歲的大陸商人佘志江，佘智江在柬埔寨、緬甸經營網路博弈。全球反詐騙組織14日表示，佘志江就是「KK園區」的物主之一。