據中國水利報社8月15日消息，上海市浦東新區長江口水域遭遇罕見夏季「鹹潮」侵襲，根據水文監測資料顯示，8月10日浦東長江口沿線水閘外河氯化物濃度超標已不能用於自來水原水。

澎湃新聞報導，浦東新區水閘管理事務中心立即啟動避鹹調水應急預案，三甲港水閘和張家浜東水閘率先關閘避鹹。經檢測，上述兩座水閘外河的氯化物濃度尚處於正常範圍，水閘中心抓住大潮汛長江口水位高的有利時機，晝夜加大引水力度補充內河水位，盡最大努力降低鹹潮的影響。

一般而言，冬春時節浦東長江口易受鹹潮影響，但近日上海持續乾旱少雨，長江處於枯水期，內河水位偏低，上游來水不足，於是海水上溯鹹淡水混合造成長江口水體變鹹形成鹹潮。

目前，浦東新區水閘中心密切關注鹹潮變化動態，如發現鹹潮進一步加劇，長江口沿線水閘持續無法引水的情況，將考慮採取「西引東排」調水模式，在五號溝、三甲港等長江口沿線水閘，無法實施引水的情況下調度楊思、洋涇、西溝等黃浦江口的水閘進行調水作業全力確保新區內河水環境安全穩定。