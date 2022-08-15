抗癌獨子何致勝，去年罹患急性淋巴白血病，在更換自費標靶藥物才穩定病情。（陳淑娥攝）

腦癌小鬥士陳原樂復健長達7年，他首次嘗試溜直排輪，告訴媽媽說「我是不會放棄的！」（陳淑娥攝）

陽光喜憨天使周以嘉再奏希望樂章開場。（陳淑娥攝）

金絲小鬥士蔡昕彤的媽媽出席活動代表受獎。（陳淑娥攝）

周大觀文教基金會設置「抗癌圓夢助學金」，不讓罹癌學生獨自面對癌症，金絲小鬥士蔡昕彤等301位抗癌鬥士榮獲2022年抗癌圓夢助學金， 15日在台中市豐原陽明市政大樓舉行頒獎活動。基金會表示，疫情連續2年半衝擊，小額捐款驟減6成，周大觀抗癌圓夢、熱愛生命兩基金面臨斷炊，力邀大家一同攜手拉拔生命鬥士。

2022年周大觀抗癌圓夢助學金頒發活動今日在陽明市政大樓舉行，由陽光喜憨天使周以嘉再奏希望樂章開場，台中市教育局副局長王淑懿、周大觀基金會創辦人周進華、董事長郭盈蘭、副董事長賴建川等人均親臨加油打氣。

教育局副局長王淑懿代表頒發助學金給3位小勇士，分別為金絲小鬥士蔡昕彤、腦癌小鬥士陳原樂及活潑抗癌獨子何致勝，嘉許這些小勇士即使生病卻不向病魔低頭，反而更加珍愛生命，活出生命的精彩。

周大觀文教基金會董事長郭盈蘭表示，每年新增罹癌學生約500人，以白血病、腦瘤、惡性淋巴瘤、橫紋肌癌、骨癌、神經母細胞瘤等最常見。蔡昕彤、陳原樂、何致勝3人代表仍在醫院治療的301位鬥士挺身受獎帶動熱愛生命，待疫情緩和後，將舉辦送愛到醫院系列公益活動，讓其他298位生命鬥士在病牀上受獎圓夢。

周大觀文教基金會創辦人周進華指出，因疫情連續2年半衝擊，小額捐款驟減6成，周大觀抗癌圓夢、熱愛生命兩基金面臨斷炊，誠邀各界捐贈電子發票給愛心專碼：525，大家和周大觀文教基金會一起拉拔生命鬥士，也助今年最弱勢301位罹癌學生一臂之力，確保沒有任何一位罹癌學生孤獨面對癌症。

周大觀文教基金會副董事長賴建川表示，社會不欠缺人才跟資訊，欠缺的是感動跟共鳴，周爸爸一生投入基金會付出所有一切，不是一般人做得到的，由於募款困難，他將先捐贈20萬給基金會，盼能拋磚引玉，讓更多人伸出援手。他一路走來持續照顧弱勢兒童，由於自己是腎臟癌病患，呼籲生命小鬥士樂觀面對，就會成功。

金絲小鬥士蔡昕彤目前就讀沙鹿國小1年級，5歲時罹患急性淋巴白血病，化療過程中，仍安慰難過的媽媽說「這個病會好，我們一起加油！」腦癌小鬥士陳原樂今年10歲，3歲發病後歷經4次重大手術，復健長達7年，媽媽讓他首次嘗試溜直排輪，看著孩子扶著欄杆，嘴巴說出「我是不會放棄的」，令人感動。抗癌獨子何致勝，目前是大甲高中二年級，去年罹患急性淋巴白血病，更換自費標靶藥物才穩定病情，目前在家一面自學一面療養，相當辛苦。

周大觀文教基金會為不讓所有罹癌學生獨自面對癌症，並鼓勵全國最弱勢罹癌學生努力向學、忘記病痛，特別設置「抗癌圓夢助學金」，從1997年至2022年，25年來已義助2億6000多萬元，力挺1萬3369位罹癌學生戰勝死神，活出希望。

台中市教育局表示，台中市歷來戮力推動校園生命教育，包括設置生命教育教師學習社群，辦理教師、行政人員及家長生命教育研習，持續增進市民生命教育知能，期望市民都能看見生命的美好，並豐富生命的價值。