8月15日，在大陸國務院新聞辦舉行的7月份國民經濟運行情況新聞發佈會上，有媒體提問：消費同比增速沒能夠延續6月份的恢復態勢，同時最近一段時間疫情又在部分地區反復。請問發言人，這是否會制約下半年消費復甦的進度？未來是否會推出進一步的促消費政策？

對此，大陸國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉表示，7月份，受多地疫情散發、汽車銷售有所放緩等因素影響，社零總額增速比上月有所放緩。7月份，社會消費品零售總額同比增長2.7％，增速比上月回落0.4個百分點。具體來看：

一是由於出行類商品銷售有所回落。受汽車促消費政策效果邊際減弱，疊加市場淡季和石油價格下調等影響，7月份限額以上單位汽車類、石油及製品類商品零售額同比分別增長9.7％和14.2％，分別比上月回落了4.2和0.5個百分點。這兩類合計拉低社會消費品零售總額增速0.4個百分點，影響比較大。

二是部分居住類商品銷售比較低迷。7月份，限額以上單位傢具類、建築裝潢材料類商品零售額同比分別下降6.3％和7.8％。

付凌暉表示，儘管社會消費品零售總額增速有所放緩，但總的看消費恢復態勢沒有改變。從商品類別看，限額以上單位18類商品中，有15類保持增長，其中7類商品零售額增速比上月加快。具體來看，有以下幾個特點：

第一，基本生活類消費保持穩定增長，升級類消費增長加快。7月份，糧油食品類、飲料類商品零售額同比增長6.2％和3％，總體穩定；金銀珠寶類、體育娛樂用品類、文化辦公用品類等升級類商品零售額分別增長22.1％、10.1％和11.5％，比上月有所加快。

第二，網上零售穩中有升，線下店鋪經營有所改善。1-7月，全國實物商品網上零售額同比增長5.7％，比1-6月加快0.1個百分點。百貨店、專賣店零售額降幅比1-6月收窄1個點和1.8個百分點。

第三，服務消費繼續恢復，餐飲收入降幅收窄。疫情精准防控背景下，促消費政策利好持續釋放，居民暑期外出和就餐活動增加，相關消費也有所改善。7月份，餐飲收入同比下降1.5％，降幅比上月收窄2.5個百分點。全國鐵路旅客發送量日均環比增長30.9％。

此外，一些地方通過發放消費券拉動消費，效果也逐步顯現。這些情況表明，一旦疫情得到有效控制，經濟持續恢復、居民壓抑的消費潛力就會釋放，消費意願會增強，生活中的煙火氣也會逐步回歸。

付凌暉表示，從後期走勢看，儘管存在一些制約消費的因素，但只要高效統籌疫情防控和經濟社會發展，落實好促消費政策，積極助企紓困，持續改善消費環境，中國消費有望持續恢復、向好發展，帶動經濟平穩運行。