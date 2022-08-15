更新後預計興建1棟地下3層、地上13層的一般零售業及廠辦混合大樓，基地內留設4公尺人行步道改善人行空間，促進基地及改善周邊環境品質。(新北市都市更新處提供)

位在三重頂崁工業區內的三重中興段都更案，於今(15)日開始公開展覽，本案同時申請新北都更一、二箭，都更審議完成後就能申請建照開工動土，預計於2024年完工，期盼未來吸引國內外科技產業及企業進駐，並帶動周邊地區產業發展。

三重中興段都更案的基地臨24公尺三重區光復路一段，距離捷運先嗇宮站200公尺範圍內，區位條件優異，基地面積達6043.90平方公尺，現況僅有1、2樓建物，目前做物流、汽車維修及鋼鐵廠使用。

更新後預計興建1棟地下3層、地上13層的一般零售業及廠辦混合大樓，基地內留設4公尺人行步道改善人行空間，促進基地及改善周邊環境品質；預期藉由頂崁工業區之交通便利性及產業群聚優勢，規劃未來引入「電子輕工業」為主的產業。

三重中興段都更案透過申請「都更一箭」增額容積20％，並申請「都更二箭」容積基準加給20％，加上都市更新容積獎勵，容積率由210％提高達462％，樓地板面積由更新前3100.01平方公尺增加為5萬948.21平方公尺，且申請人已向市府申請列入「106重建專案計畫加速審議」；透過一、二箭政策及工業區都市更新，翻轉廠房立體化，提供更多廠商進駐及發展空間，且配合市府政策，帶來捷運周邊工作、生活便利，加速產業升級轉型。

新北市政府都市更新處長張壽文表示，新北市長侯友宜上任以來推動「都更三箭」，其中「都更一箭」是位於捷運場站周邊提供增額容積申請，「都更二箭」則是加速推動主幹道沿線都更，改善都市環境景觀；他說，目前「都更一箭」已有13案申請、12案核准，且新北市近4年多元都更核准案量是先前20年的4倍。