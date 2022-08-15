偽造的居留證每張可銷售7000元。（翻攝畫面）

越南籍梅姓女子在網路上販售偽造的居留證、身分證、健保卡證件，甚至強調「一條龍」客製化，吸引在台逃逸的同鄉訂製，警方從失聯移工身上起出偽造證件，循線在7月28日逮捕梅姓主嫌，訊後依偽造文書、詐欺以及組織犯罪移送，檢方複訊諭令20萬交保。

40歲的梅女在北市一處大樓內承租套房，利用高端電腦加上精密影印機，掃描照片後偽造居留證，同時在臉書po文行銷，吸引失聯移工上門購買居留證，再持偽卡應徵工作。移民署專勤隊表示，每張居留證可賣出7000元，近1年已經賣出上千張，加上半成品，不法獲利超過千萬。

警方查緝失聯移工時，發現身上藏有偽造的居留證，與正版證件相差極大，正版整張以塑膠製作，而偽造則是彩色列印加上護貝，警方循線追查，發現梅女是偽卡集團幕後藏鏡人，經過8個多月的調查，在北市一處套房內，發現製造偽卡的電腦設備，清查出34名失聯移工持偽卡非法打工。

專勤隊人員呼籲，依法容留、聘僱外來人口，受聘的移工必須持有勞動部核發的工作證，若雇主貪圖一時方便，僅以居留證代替就僱用移工，不僅縱容非法逃逸移工，甚至會被處罰75萬元罰鍰，雇主若有所疑慮可以洽移民署「居留證查詢網」查詢，確保所雇用的新移工持有合法證件，避免受騙上當而誤觸法網。