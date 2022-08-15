富邦媒（8454）再展企業永續力，榮獲台灣永續能源研究基金會主辦之「台灣永續行動獎TSAA」兩大獎項的肯定。momo以「循環包裝永續綠生活」專案贏得「環境永續」銀獎，並以「共創健康平等心生活」專案榮獲「社會共融」銅獎，展現momo積極實踐責任消費與生產，落實性別平等的企圖心及行動力。

「台灣永續行動獎TSAA」為台灣永續能源研究基金會所設置的獎項，以表揚各界在實踐聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）之卓越成果及貢獻。momo身為台灣電商產業標竿企業，在全面追求營運版圖拓展之際，亦自我策進成為產業ESG典範企業，2022年7月於董事會轄下設置「永續發展委員會」，由總經理及兩位獨立董事擔任委員，以加速推動企業永續發展，發揮線上零售通路龍頭的力量，引領產業邁向永續。

富邦媒表示，「環境永續」為線上零售產業首重的課題。momo自許成為「台灣綠色電商NO.1」，今年領先同業導入SBTi科學基礎減量目標倡議，透過科學方式計算減碳目標、路徑與策略，接軌「淨零碳排」的國際趨勢。同時，momo視供應商為企業永續發展重要的「綠色共益夥伴」，攜手推動採用可重複使用的「物流循環箱」入庫，從進貨源減少紙箱耗材，同時省去處理耗材廢棄物成本，達到資源可重複利用的循環經濟效益。

在「環境友善循環包裝」議題中，momo使用添加20％再生料的「循環袋」出貨，鼓勵消費者重複使用。「紙箱」則採100％國際認證再生紙漿，使用環保油墨，且降低印刷總面積低於50％，包裝中不使用金屬釘、蠟與覆膜，除了降低製成的資源耗損，更可增加回收使用效率。momo也踴躍響應環保署網購包裝減量政策，除與郵局合作之循環袋回收點外，今年更攜手美廉社全台逾800間門市合作，環保循環袋回收據點全台已達近10,000個，為消費者帶來輕鬆、便利做環保的管道。

momo強調，塑造充分人權保障的環境與企業經營密不可分，因此致力於推動「健康平等心生活」計畫。基於產業特性，momo女性員工占比超過6成，2021年特別成立「性別平等推廣委員會」，規劃各式活動與課程，以增進全體員工性別平等意識，經由制度、設施、課程全方位導入，打造多元包容職場工作環境。

為落實「女性賦權」，momo針對女性主管舉辦培力課程，協助女性主管提升核心管理及領導決策能力，更鼓勵女性員工參與公共事務，在公司各項委員會中，女性成員占比皆超過5成；此外，女性管理階層佔比亦超過5成，以提升女性參與決策比例。

在強化實踐「友善職場與照護」，富邦媒除了提供優於法令規定之懷孕假別與家庭育兒相關補助；並積極推動母性員工關懷制度，包括訂定「母性健康保護規則」，針對女性員工，提供完整的懷孕之衛教、產後哺乳關懷與醫生評估。同時建置哺集乳室，充分保護母性就業及家庭照護。momo秉持著對員工的關懷，用心照護員工大小事。