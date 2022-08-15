陳男購買第三級喵喵先驅化學原料18桶300公斤。（崔正綱攝）

陳男等人進行毒品分裝的材料。（崔正綱攝）

陳男等人用來自保的瓦斯槍械。（崔正綱攝）

陳男等人用來自保的刀械。（崔正綱攝）

高雄22歲陳姓男子為販毒集團的中游，因去年同伴被捕時暫避風頭，之後重操舊業，因跑腿看到毒品利潤極大並萌生出當整合上游的想法，期間召募24歲吳男、23歲黃男、28歲李男等6名成員，購買大量制毒大量原料，想進行生產到宅配販售一條龍服務。但還未開始，吳男等人月前就在警方循線追查下逮捕，陳男則借住女友家躲避查緝。警方利用動之以情的招數，請陳男母親遊說陳男自首，陳男日前主動投案。警方將陳男等人訊後依《毒品危害防制條例》移送高雄地檢署偵辦。

陳姓男子去年底從事毒品咖啡包販賣，都是向上游批貨來賣，直到今年1月時陳男同夥遭查獲而暫停活動躲避風頭，直到3月間陳男重新招募吳男、黃男等人繼續經營，眼見毒品利潤極大，4月間到墾丁旅遊時才確認要以製毒、販毒一條龍為目的。

陳男負責出資購買毒品以及整體集團規畫，吳男、黃男擔任早、晚班總機負責網路銷售毒品，其餘李男等3人開車進行毒品外送交易。陳男集團採24小時輪班制，販毒網絡遍布大高雄地區。期間購買第三級喵喵先驅化學原料18桶300公斤，與K他命80公克10包，以及包裝等器具，並在租在苓雅區大樓民宅內為據點，將製毒器具運至屋內存放。毒品咖啡包從生產、包裝、販售、宅配到府等過程皆由陳男等人承作。

高雄刑事警察大隊數月循線追查下，於5月26日、7月21日逮捕吳男等人，並在據點內查獲造毒品喵喵之先驅化學原料、毒咖啡包、K他命10包、運毒車輛自小客車4台、封膜機1臺、夾鏈袋2包、現金11萬1000元等證物，當時陳男剛好外出逃離捕，期間躲在女朋友家中。在8月3日時，陳男母親動之以情，向陳男通話勸他自首，他才與律師到警察局投案。全案依違反《毒品危害防制條例》移送法辦。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！

★保護自己、遠離毒品 中時新聞網與你一起拒絕毒害！