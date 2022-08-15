因應大陸禁台農產，雲林縣5400公斤文旦外銷新加坡。（張朝欣攝）

雲林縣政府為因應大陸禁台農產，多元化協助農民行銷文旦，15日在西螺鎮宜捷威公司集貨場舉辦文旦外銷封櫃儀式，將5400公斤文旦外銷至新加坡，縣府強調未來將持續讓縣內優質的農特產品外銷出去，藉此調節國內市場供銷，穩定市場價格，保障農民收益。

再過不到1個月就是中秋節了，雲林文旦農卻因大陸禁台農產品而煩惱，雲林縣政府因此與宜捷威公司合作，將文旦外銷新加坡，15日由副縣長謝淑亞、縣農業處處長魏勝德、宜捷威總經理林延蓉、縣議員李明哲等人，共同為即將出口的文旦封櫃，象徵雲林農產品外銷再邁進一大步。

謝淑亞表示，雲林縣文旦種植面積約247公頃，主要集中於斗六市與古坑鄉，年產量約5000公噸，大斗六地區文旦是文旦界的頂級品，其果皮光滑、皮薄，果肉香軟有彈性、汁多味甘，果香濃郁且甜度高，能夠解除大魚大肉後的油膩感，幫助消化，深受消費者喜愛，是雲林良品的最佳代表。

謝淑亞說，中秋節即將到來，這段時間正是文旦收成的季節，今年雲林文旦品質與往年一樣優質，雖然大陸市場受到影響，但縣府早已透過計畫性推廣，將雲林農產品分流行銷到其他目標市場，此次的外銷正是成果的展現，未來將讓更多縣內優質農特產品外銷出去，保障農民收益。

魏勝德指出，縣府與宜捷威公司長期合作，將雲林農特產品推廣至國外市場，並與國外超市通路合作，計畫性將優質產品介紹給國外消費者，藉此建立雲林農產品在各國的知名度，今年累計至今已媒合外銷蔬果達130公噸，此次有散裝文旦290箱與禮盒裝文旦640盒，共約5400公斤首航外銷到新加坡。