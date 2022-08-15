台北市長柯文哲15日前往市議會專案報告大巨蛋、雙子星、音圖中心等重大工程進度，但多數議員仍把質詢焦點放在台北市長選舉相關議題，包括內湖交通、陳時中競選台北市長、民眾黨立委蔡壁如論文抄襲爭議等，都成為議員質詢重點。（鄧博仁攝）

國民黨台北市長參選人蔣萬安日前拋出交通政見，其中「預約公車座位」引發熱議，對此，台北市長柯文哲15日表示，北市只有公車班次預約沒有座位預約，現階段不切實際，「他去坐計程車就好」，台北市議員李建昌直言，蔣萬安小時候到現在沒坐過公車，提出這政策，就是不知道公車族每日遭遇的困境。

李建昌表示，還沒聽到市長正式回應蔣委員公車座位預約系統的看法，現在台北市公車是否有預約制度，他舉例，之前帶朋友去爬山到擎天岡，沒有公車到達，就找首都客運一台20人小巴整團載，但那是公車預約，那是客運。

柯文哲表示，北市現在只有公車班次預約，座位要預約現階段不切實際，李建昌接著問，蔣是不是說錯話，「還是他比你還行，比所有交通專業還行？」，蔣萬安提出公車座位預約，可以做得到嗎？柯文哲回答，北市有班次預約沒有座位預約，如果要這樣，「他去坐計程車就好」。

交通局長陳學台表示，目前台北市沒有公車座位預約，台北市也不需要，但新北走國道快速道路是可預約的。李建昌又問，蔣提出的與一般認知的公車系統完全不一樣，他是否能用現代科技改善這問題，柯則稱「價格就很難算」。

李建昌最後也直言，蔣萬安做人很nice，但老實說生在權貴子弟家庭，跟連勝文差不多，他也沒什麼當過兵，坦白說小時候到現在他沒坐過公車，他提出這政策，就是不知道公車族每日遭遇的困境，才開這個支票。