台灣人到柬埔寨遭詐騙事件引發各界關注，警政署長黃明昭今天上午前往桃園機場關心，航警局表示，自7月底規畫宣導勤務以來，已成功攔阻26人。不過，台北市長柯文哲批評，這個沒有用，「都要出門了才叫他不要去不是很奇怪？」

柯文哲今天到議會專案報告，北市議員王鴻薇質詢時表示，今天早上警政署長特別去桃園機場視察，市長也應知道為什麼，就是最近鬧得沸沸揚揚的，柬埔寨人蛇集團人口販子，有很多台灣的民眾受騙上當，台北市也有很多的受害者。

王鴻薇說，政府對於柬埔寨這樣的詐騙，這麼多人受騙還滯留在海外不能回來，現在只有警政署長跑到桃園機場去勸大家不要去柬埔寨、小心受騙，政府的角色在哪裡？

柯文哲對此直言，這個方法沒有用，「都要出門了才叫他不要去不是很奇怪？」王鴻薇也酸說，如果黃明昭到桃園機場有用的話，那請問柯文哲願不願意去桃園機場也來秀一下，柯則回應，這個沒有用，王鴻薇接著說「在那邊舉牌子是沒有用的嗎？」柯再反批「對，沒有用。」

王鴻薇認為，這件事情發生以來，政府角色功能不見了，現在有三位國民黨的立委鄭正鈐、洪孟楷跟吳斯懷現在到柬埔寨去，希望能跟一些民間團體來協助，來幫助我們現在受害困在柬埔寨的這些民眾。

她表示，台北市民也有人受騙上當，詢問柯文哲要有什麼積極作為，柯回應，要先查原因，還是要做調查，到底是哪個環節可以攔截，目前台灣的智慧型犯罪在上升，這的確是這樣。