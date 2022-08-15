圈內知名美魔女楊繡惠，出道超過30年始終維持火辣外型，但感情世界似乎始終沒有著落，今年5月她曾「認愛」白雲但又秒分手，承認只是玩笑話，此事轟動全台，兩人「流局」讓人直呼可惜，也好奇她的感情現況，對此，楊繡惠坦言自己很想要交男朋友，除了跟月老求姻緣外，還求救最近曝光有圈外人男友的陳美鳳，央求她「介紹一下」。

如今外型還維持得相當美艷的楊繡惠，多年來身邊始終無伴，外界也替她著急，盼望她趕緊遇到良人，她近來作客《小姐不熙娣》節目，坦言自己也很想擁抱愛情，曾去月老廟求神幫助，但拜了2小時沒結果，透露為了求紅線，她擲筊擲了半個小時，擲到身旁都有人圍觀竊竊私語了，讓她有種被取笑的感覺，「沒有看過一個女生一直這樣盧月老」。

楊繡惠擲筊求紅線無果，但她對此事非常執著，不惜在心中對月老喊話，如果最後一擲再沒有筊，她就要自己拿一條紅線，結果「這個月老硬是就沒筊」，讓她不禁苦笑月老脾氣比自己還拗，最後她真的逕自拿走一條紅線，還用打火機將之燒成死結，沒想到才過1天，她要洗澡時發現紅線莫名不見了，不禁覺得好玄。

雖然楊繡惠一直沒遇到合適的伴侶，但卻不是沒人示愛，甚至有小鮮肉告白，透露一天到晚有人寄「履歷」給她，包含全身裸照，並表示「繡惠姐我可以」，但她都選擇了刪除加封鎖，實在沒辦法接受，小S聽了表示：「美鳳姐現在身邊都有一個伴了耶！」，讓楊繡惠更感到哀怨，連忙要美鳳姐幫幫忙，介紹好男人給自己。