馬來西亞女星李元玲，是大陸鋼琴家李雲迪徒弟，一手好琴藝被封為「鋼琴女神」，前凸後翹的完美曲線令外界稱羨不已，勤於健身的她日前分享健身照片，傲人上圍險些走光，讓網友看了全體暴動。

李元玲在instagram曬出在健身房的照片，只見她穿著運動內衣與運動褲，露出平坦腹肌及傲人身材，接著蹲起馬步硬舉，大腿內側肌肉線條展現出平時健身成果，由於身體微微向前傾，一對傲人上圍幾乎要直接彈出，稍有不慎將會走光，清涼養眼畫面讓網友看了鼻血直流，幾乎捨不得將視線移開。

此系列照片一PO網，立刻吸引8萬多粉絲按讚，李元玲也強調：「傳統的自律永遠不會虧待你的付出」，立刻吸引眾人留言：「這是超凡的意志力」、「每一張都喜歡妳，真的好厲害，好有毅力」、「管住自己的嘴真的要很自律」、「線條越來越漂亮」、「看得出你很努力。 加油」、「你絕對是超級完美」。

李元玲日前上傳和前男友合影，寫下「渣男Alert（警報）」，透露交往期間對方跟女生朋友曖昧，還威脅李元玲不准公開醜事，這讓她公開呼籲所有女性不要中圈套，因為前男友不僅腳踏多條船，還堅稱自己單身，讓她坦言已經很難再相信男人，至於去年底恩師李雲迪捲入嫖妓風波，讓她無端被牽扯，面對外界好奇兩人關係？她堅定表示：「沒有越界師生關係。」