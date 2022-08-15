台北富邦勇士休賽季持續補強，球團15日宣布與上季效力SBL台銀的中鋒謝宗融正式簽約，雙方簽下2年的合約。國家隊級的中鋒正式加盟，無疑大幅提升勇士本土及禁區戰力，能完整健康出賽後將幫助球隊在國內和國際舞台上爭取好表現。

本月16號將滿27歲，身高199公分，謝宗融在2017年以狀元之姿被選入SBL超級籃球聯賽的台灣銀行。謝宗融生涯第四年，於第18季SBL打出生涯年表現，出賽35場平均12.5分8.8籃板，投籃命中率5成4，榮獲年度MVP、年度第一隊及年度進步獎等多項大獎的肯定。同時在國際舞台上，謝宗融於2018年至2021年代表中華男籃出賽，被視為國家隊本土長人的接班候選人之一。

MVP與國家隊等級的中鋒加入，富邦總教練許晉哲表示，「謝宗融是一名即戰力的內線球員，儘管近年因傷影響自身表現，不過球團希望藉由完善的醫療及訓練團隊，能幫助他克服運動傷害，期待在能健康出賽後能給予勇士更完整的禁區戰力。」

謝宗融今年六月完成腳踝手術，球團將全力協助宗融復健至10月中旬，屆時會評估他加入團練的時間點及強度。謝宗融新賽季將披上15號球衣出發，與富邦勇士一起挑戰PLG的三連霸和EASL東亞超級籃球聯賽的國際舞台。