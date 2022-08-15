苗栗縣議長鍾東錦表示，目前苗栗選情是「1藍拚3綠」，除了他是藍的之外，其他3個人都和綠營有關。（鍾東錦競選團隊提供／李京昇苗栗傳真）

議長鍾東錦今天接受專訪。（鍾東錦競選團隊提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣議長鍾東錦表態參選縣長到底，15日接受YAHOO節目《今天誰來沛》專訪，面對主人鍾沛君提問目前選情如何、誰是正藍軍以及會不會選到底等議題。鍾東錦表示，目前苗栗選情是「1藍拚3綠」，除了他是藍的之外，其他3個人都和綠營有關，誰是正藍軍，苗栗選民心知肚明，因此為了守住苗栗藍天，絕對有信心贏得最後的勝利。

主持人鍾沛君首先問及，國民黨提名人謝福弘強調縣內幾位前輩都支持他的說法，鍾東錦認為這和外界實際認知有落差，他說，之前國民黨前主席吳敦義在抗議農田水利會回歸國有的時候，謝福弘是公開反對國民黨，甚至自己辭掉國民黨苗栗市黨部主委，隨後馬上接任改制後的農田水利署苗栗管理處處長一職，去年屆齡退休，又變成國民黨的候選人，這是「很諷刺的一件事」，謝的黨性堅不堅強？是藍軍還是綠軍？還是只想做官？應該要先搞清楚。

至於國民黨在苗栗為何不辦初選，甚至出現徵召立法委員徐志榮遭婉拒的窘境，鍾東錦表示，時代不同，政治不能再黑箱作業，不要再去問前前前（縣長），他認為所謂的前縣長和前前縣長，都曾經和民進黨合作好幾次，說得更清楚一點，前縣長劉政鴻在上一屆縣長選戰，更是直接站在綠營參選人徐定禎旁邊，不但公開力挺，還幫忙開罵徐耀昌縣長，這些過程苗栗鄉親都看在眼裡，只有黨中央看不到，而且連一場公平、公正、公開的初選都不敢辦，這是令他非常無法理解的地方。

至於民進黨和時力提名人選，分別是前頭份市長徐定禎和苗栗縣議員宋國鼎，鍾東錦指出，無庸置疑他們2人都綠軍，可是很多民進黨的朋友說，徐定禎入黨2年多，而且是為了選舉提名才入黨，不管真綠假綠還是藍皮綠骨，鍾東錦強調自己是正藍、純藍，連家裡的衣服都是藍的，只有他敢保證自己是真正的藍軍。

最新民調顯示，鍾東錦拿到30.38％的支持度穩居第一，國民黨的謝福弘墊底，但支持者擔心藍營的票不足以讓兩個人分，主持人鍾沛君問「最後會不會得利的是民進黨？」甚至有地方人士仍懷抱藍軍整合的希望。

鍾東錦表示，政治是眾人之事，不應該有所謂的私下利益交換，最近2年來，從100場公投到18鄉鎮市傾聽之旅，地方的需求，他都採取公正、公開的態度，提供必要的協助，因此才會獲得基層鄉親的支持，若國民黨考紀會開鍘，他仍會「參選到底」，並堅定捍衛自己的黨權，他透露立法委員陳玉珍以自己2019年被撤銷黨籍後，申訴成功的經歷，鼓勵祝福他，近期他也會發出「給國民黨員的一封信」，闡述自己為苗栗、為國家，敢戰、敢衝的決心。

此外，鍾沛君也提問有參選人說「有很多來自暗處的壓力」，鍾東錦回應，他不知道誰給的壓力，他自己絕對沒有給任何人壓力，自從接任國民黨主委以後，黨中央常常只有一張公文來，全部責任都是他一個人扛，他比較想用企業的方法來領導國民黨，讓國民黨在苗栗有更好發展，包括這一次的選舉，他本來找了好幾個年輕人出來選議員、選代表，可是他們通通不願意代表國民黨。

日前國民黨秘書長黃健庭曾說，在苗栗的協調過程當中，耗費掉很多件防彈背心，鍾東錦認為受傷的是黃健庭不是他，他做人光明磊落，有話當面直說，絕對不會兩邊講的話不一樣。鍾東錦也反問，有哪一個縣市首長是黃健庭秘書長協調出來的，以台南為例，本來要協調陳以信，後來也變謝龍介。

鍾東錦說，可能是黃健庭一路順遂，沒有吃過苦頭，不像他一向都是逆光而行，因為爸爸是礦工，媽媽是臨時工，小時候家境不好，他從小很能體會辛苦人家怎麼過日子，現在他有機會回饋，必定造福更多鄉親。