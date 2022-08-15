安馳(3528)上半年營收為32.11億元，與去年同期持平，稅後淨利為1.99億元，每股稅後盈餘(EPS)3.02元，則創下歷年同期新高表現，並較去年同期成長34.24%及33.63%，主要在於ADI及Xilinx原廠晶片供不應求，故調漲部分產品價格，加上上半年美元升值，推升產品毛利率及整體獲利。

安馳表示，今年上半年獲利創歷年同期新高，主要在於ADI與Xilinx原廠晶片供貨吃緊，下游客戶高階整合方案訂單量持續增加，推升公司平均出貨價格；全球疫情持續推升工廠自動化需求，安馳上半年應用於遠端即時監控的高速多媒體影音傳輸平台，以及高階工控自動化測試設備出貨量較去年同期大增，加上今年初以來美元匯率升值7.37%等，帶動安馳上半年毛利率提升至17.18%，較去年同期增加6個百分點。

安馳表示，從代理產品線來看，安馳今年上半年多媒體產品線出貨成長動能最為強勁，較去年同期明顯提升近五成，主要包括譜瑞-KY、聯陽、Valence等代理產品線，應用於5G高速傳輸、遠端智慧監控、多工視訊會議及影音串流傳輸等利基型市場的產品出貨量大幅提升。

安馳進一步表示，以目前客戶訂單狀況來看，自動化測試設備、工業電腦及國防航太等相關應用產品的出貨量穩步提升，ADI及Xilinx兩大產品線的新產品將開始挹注營收獲利，其中，ADI新產品震動監控系統(Condition-based Monitoring；CbM)主攻遠端智慧監控市場，下半年開始進行產品試產與調校，明年可望進入正式量產階段。而Xilinx新產品Kria自適應系統模組SOM(System on module)，主要應用於機器視覺、智能鏡頭、工業安全等端點運算應用(Edge Deployment)市場，預估下半年開始放量出貨，安馳並將拓展金融科技、精準醫療及儲能環保等利基型應用領域產品，多元化佈局產品應用市場，維持中長期穩健發展動能。