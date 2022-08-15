台美21世紀貿易倡議最快本周內可望宣布啟動實質談判，11項議題中，我方傾向聚焦貿易便捷化、中小企業或數位貿易等議題。其中有關數位貿易，行政院政委、準數位部長唐鳳今（15）日指出，會會以促進永續發展目標，包含無關個資資料跨境運用，以及確保和美國在跨境隱私保護上有相同標準。

台美21世紀貿易倡議聚焦11項議題，其中貿易便捷化、中小企業或數位貿易，都對我方企業有利，且雙方爭議不大，應有共識可優先談判。數位貿易的內容則是透過網路等有助於企業進軍美國，確保資料可跨境運輸。

唐鳳15日出席聯合國重要外圍組織AFACT常設秘書處在台北啟動暨打造亞太數位經濟共同體論壇，並接受媒體聯訪。

對於台美21世紀貿易倡議將進入實質談判，優先議題可望包含數位貿易，AFACT常設秘書處跟台美經貿談判是否相輔相成？唐鳳說，日前幾十個國家簽署《未來網際網路宣言》，當時就有提到以價值為本的互相合作，美國也是宣言的國家之一。

那在數位貿易上怎麼與美國合作？唐鳳表示，會以促進永續發展目標，而在這裡面，包含無關個資資料跨境運用；如果跟個資有關，就會確保在跨境隱私保護上有相同標準，而這非常重要。