台美21世紀貿易倡議最快本周內可望宣布啟動實質談判，11項議題中，我方傾向聚焦貿易便捷化、中小企業或數位貿易等議題。其中有關數位貿易，行政院政委、準數位部長唐鳳今（15）日指出，會會以促進永續發展目標，包含無關個資資料跨境運用，以及確保和美國在跨境隱私保護上有相同標準。
台美21世紀貿易倡議聚焦11項議題，其中貿易便捷化、中小企業或數位貿易，都對我方企業有利，且雙方爭議不大，應有共識可優先談判。數位貿易的內容則是透過網路等有助於企業進軍美國，確保資料可跨境運輸。
唐鳳15日出席聯合國重要外圍組織AFACT常設秘書處在台北啟動暨打造亞太數位經濟共同體論壇，並接受媒體聯訪。
對於台美21世紀貿易倡議將進入實質談判，優先議題可望包含數位貿易，AFACT常設秘書處跟台美經貿談判是否相輔相成？唐鳳說，日前幾十個國家簽署《未來網際網路宣言》，當時就有提到以價值為本的互相合作，美國也是宣言的國家之一。
那在數位貿易上怎麼與美國合作？唐鳳表示，會以促進永續發展目標，而在這裡面，包含無關個資資料跨境運用；如果跟個資有關，就會確保在跨境隱私保護上有相同標準，而這非常重要。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。