農委會表示，為讓消費者一次滿足，本次活動邀請果樹產地農民團體及跨境電商業者共襄盛舉，以及現場還有精彩豐富的台日音樂表演，邀請民眾體驗35攤台日限定水果、夏日祭典小遊戲及7組台日藝人表演。（農糧署提供）

農委會表示，為讓消費者一次滿足，本次活動邀請果樹產地農民團體及跨境電商業者共襄盛舉，以及現場還有精彩豐富的台日音樂表演，邀請民眾體驗35攤臺日限定水果、夏日祭典小遊戲及7組台日藝人表演。（農糧署提供）

日本台灣交流協會為慶祝設立50周年，將同農委會於本周六(20)日於總統府前凱達格蘭大道舉辦台日夏季水果嘉年華，將展示日本夏季果品計15個攤位，以及未來具輸日潛力及特色的農產加工品計20個攤位展示(售)。

農委會指出，台灣位處熱帶及亞熱帶地區，加上利用不同海拔高度形成的氣候帶與優良的栽培技術，可生產芒果、香蕉、鳳梨、荔枝、柑橘類及葡萄等30餘種水果，年產量262萬餘公噸，產值達958億元，水果已成為台灣最高產值的農糧產業。

農委會表示，近年已陸續提供台灣香蕉、鳳梨、芒果及文旦等產銷履歷驗證果品，供應日本笠間市學童營養午餐水果。根據統計，近年台灣輸日水果出口量從2019年4706公噸，逐年提高至2021年的2萬1996公噸，成長367％。

此外，2022年截至6月30日，生鮮水果已外銷日本1萬8717公噸，占總出口量2萬9279公噸的64％，日本已成為台灣水果第一大出口國家，是台灣水果重要的外銷市場。

農委會表示，為讓消費者一次滿足，本次活動邀請果樹產地農民團體及跨境電商業者共襄盛舉，展出目前輸日水果及各式水果製成的手搖飲、水果酒、咖啡、茶等飲品，以及現場還有精彩豐富的台日音樂表演，邀請民眾體驗35攤台日限定水果、夏日祭典小遊戲及7組台日藝人表演。