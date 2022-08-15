2022台灣文博會於14日順利落幕，此次文博會帶來的觀展人潮和交易額都展現了亮眼成績，展現了台灣設計與文創的無窮潛力。而高雄2022年的第2大設計盛事台灣設計展也將在10月7日開跑。此次台灣設計展在高雄舉辦，題目訂為「台灣設計設計台灣」，主視覺也以高雄港都的藍作為主顏色，再用線條層層堆疊擴散，象徵台灣與世界在設計的交流與碰撞，Logo的浪尖的前緣，以橫向觀看時，也是代表著高雄 Kaohsiung 的「K」字，象徵高雄是引領台灣設計前行的力量。

今天設計展的主視覺設計以廣闊的藍色大海，展現熱情海派的城市特質；海面上交錯漸層的藍綠色方格，呈現高雄港灣區建築群與山海意象，海面綻開的浪潮，象徵由台灣設計力驅動的船隻，滿載著創意，出口台灣的設計能量。層層堆疊擴散的浪紋，回應今年設計展的主題「台灣設計設計台灣」，象徵台灣與世界在設計的交流與碰撞，成就台灣於世界的航道上發光。Logo 設計則擷取主視覺中浪尖的前緣，以橫向觀看時，也是代表著高雄 Kaohsiung 的「K」字，象徵高雄是引領台灣設計前行的力量。

台灣設計研究院院長張基義表示，此次主視覺打破傳統，採用科技編碼技術探索無限可能， 在設計時，使用開源的線上編碼系統 Processing 編寫視覺。無限延伸的線條組成富有活力、動感、方向性的動態視覺，呈現出高雄引以為傲的智慧城市特色。

高雄市長陳其邁表示，台灣設計展在高雄今年主題定為「台灣設計設計台灣」，以宏觀的角度切入，展現勇敢迎向世界浪潮的海洋首都高雄百年來累積的創意實力，匯聚來自台灣及世界各地的設計量能，更以無限的設計力拓展城市未來。過去經貿發達的高雄蓬萊商港，搖身成為「設計中島」，呈現高雄海納創意的潛力。

高雄副市長史哲表示，港灣優勢結合高雄百年人文歷史，設計從90年前起，點點滴滴，逐步融入城市生活，傳動著台灣前進，帶來明日無窮的願景。高雄再度發起「台灣設計設計台灣」，串連首度離開台北舉辦的「台灣文博會」，以及睽違十年再度回到高雄辦理的「台灣設計展」，此外更推出令人耳目一新的城市設計與設計展覽，屬於高雄遼闊的視野格局，熱情海派的城市特質，將再一次地展現在全世界面前。

高雄市政府文化局長王文翠表示，2012年台灣設計展於高雄駁二藝術特區登場，配合駁二蓬萊倉庫群的啟用，帶給大家當時最新、最當代的設計能量。2022年台灣設計展再次回歸高雄，主辦單位特別邀請新生代設計團隊「Local Remote 本地遙控」操刀主視覺。