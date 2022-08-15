大陸7月70個大中城市房價較上年同期跌幅繼續擴大。

路透根據國家統計局公布數據測算，7月70個大中城市新建商品住宅價格指數年跌幅擴大至0.9％，跌幅自2015年9月以來最大；上個月下跌0.5％，按月仍持平。

經測算，以月增率來看，7月70個大中城市中，新建住宅價格指數較6月上漲的有30個，上月為31個；持平零個，上月一個；下跌40個，上月38個。

若以年增率來看，7月份，70個大中城市中，新建商品住宅銷售價格較上年同期下降城市有48個，個數與上月相同；二手住宅銷售價格較上年下降城市有61個，比上月增加4個。

大陸國家統計局城市司首席統計師繩國慶稱，7月份，70個大中城市中商品住宅銷售價格下降城市個數略增。一線城市商品住宅銷售價格以月增率來看微漲、年增率的話則有所回落。二三線城市房價的月增率則呈現跌勢，按年增率來看的話跌幅更擴大。