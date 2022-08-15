據統計，目前已有建碁（3046）、飛寶企業（4413）、德宏（5475）、亞元（6109）及久正（6167）等5檔上市櫃股，第二季每股淨值回升至票面10元，依規定票面10元以上，若經證交所及櫃買中心進行財報審閱過關，有望重新取得信用交易資格。

證交所與櫃買中心將於上市櫃公司財報公布後，進行財報審閱，並於5個營業日後公告名單，從隔日起實施。依此規定，預計下周一公布名單，自下周二起實施。