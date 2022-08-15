民進黨前新竹市長林智堅因論文抄襲風波，宣布退出桃園市長選戰，想不到還傳出論文根本不是他寫的，而是他的助理楊玲宜代筆，對此，國民黨主席朱立倫批評，為何蔡總統身為教授卻可以悶著頭瞎挺，話鋒一轉，朱立倫酸，立委鄭運鵬瞎挺到底還可以原諒，因為他沒念過研究所。

林智堅論文遭爆找「代筆」，對此，朱立倫說，我真的不相信蔡英文主席是教授出身，只要花5分鐘把這幾本論文對看一下，任何一個小學生或老師都看的出來，絕對是有問題百分之百是抄襲，沒想到還有人悶著頭瞎挺，這到底是什麼目的，我到現在還搞不清楚。

朱立倫說，不相信蔡總統這麼忙碌，連翻一下論文的時間都沒有，話鋒一轉，朱也酸，鄭運鵬瞎挺到底還可以原諒他，因為沒念過研究所，他可能搞不清楚，他可能就是瞎挺。

朱立倫直言，鄭運鵬不管台大，可能是為了政治目的不擇手段，但蔡總統是教授、是老師，柯P講的也對，不要說是教授，任何人拿來看，不要說5分鐘，1分鐘就知道百分之百是抄襲。