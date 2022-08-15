前新竹市長林智堅深陷論文門風波，宣布退選桃園市長，東吳大學社會學系副教授劉維公今（15日）向掌權者呼籲，現在想做思想控制的事情不可能。就算想透過NCC控制所有媒體也不會發生，因為現在的社群媒體、手機、網路及元宇宙時代，讓思想控制難度非常高，甚至不可能。

國民黨智庫、國家政策研究基金會今（15日）透過直播解剖林智堅論文，教文體育組召集人陳學聖邀劉維公一起對談。劉維公表示，過去的新聞需要很多人力和器材來執行，現在一支手機和一個鏡頭就可以撼動很多事，包括全世界。

他強調，現在最大的問題不是在於管控，而是必須提供更多的思想工具給公眾，就像林智堅論文事件，而不用糾結陳明通應該要下台，或是林智堅必須要認錯、道歉等，重點在於提供更多思想工具給公眾提升思考和判斷的能力。

此外，未來的工作是讓更多的人知道接下來的十年對於政治霸凌和思想洗腦的抗爭更加激烈，過去是在街頭，現在是更多來自鍵盤、文字、鏡頭等，未來不管是執政黨或掌權者等擁有權勢者，想要透過權位界定對或錯時，把原本大家長期認為的常識、是非對錯的道德概念，做全盤的摧毀時，未來對於掌權者或既得利益者絕對是最大的傷害。

他點出，現在打假新聞透過設置眾多的組織是沒有任何意義的。現在數位科技與社群媒體的發展，已進入新的階段，現在應該鼓勵更多人，利用自己手邊的軟體或器材，把更多好的質或量的思想工具，不斷的丟到社會和「公眾」上，促成一種思想改變； 現在不想用「公民」，因為它已經變成一種政治動員的代名詞，去打擊特定的團體、立場或思想。需要回歸一個的概念，就是公共利益的概念，而不是偏向某一個政黨或團體。在德國思想傳統中，「公眾」就是大家是一個集體、共同體。

劉維公表示，現在藉由林智堅論文事件的發展，讓更多人能夠關照事件的本質，而不要被負面的人設所影響，因為現在的執政者、掌權者的操作就是，不斷用負面的人設，他們一方面美化自身的人設，卻對反對者或競爭者做負面的人設，然後媒體不斷的跟著走。

劉維公呼籲，台灣現在的掌權者是一個非常糟糕的政政團隊，一個不會負責任卻滿嘴說要負責的團隊。從林智堅論文事件得知，話術等於權術是不對的，更讓大家清楚看到，學歷造假，確實對一個人的能力有相關性。事實上，全世界都一樣，面對民選獨裁，要做的事是要如何去對抗它？要去抵抗民選獨裁者的思想洗腦或政治霸凌。