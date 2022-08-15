國民黨今(15日)召開記者會痛批，民進黨基隆市長候選人蔡適應遭踢爆沒就讀過基隆中學，但卻疑似用「偽高中學歷」的方式爭取基隆選民認同。但其實蔡適應11日就曾在臉書說明，「本人從來沒有說過自己唸過基隆中學」、「就有心人士「從來不提所謂高中及高中以下之學歷」的說法，亦悖離事實」。

蔡適應11日在臉書澄清四點，第一， 從來沒有說過自己唸過基隆中學；求職、從政以來，亦未將基隆中學作為學歷紀錄；第二，「校友會身分」，係因基隆中學校友會有感於本人協助校務推動，依據校友會章程第五條規定，以對學校有特殊貢獻的考量，邀請成為榮譽會員，亦曾經擔任理事；第三， 就有心人士「從來不提所謂高中及高中以下之學歷」的說法，亦悖離事實，本人在5/30接受快樂聯播網《快樂心聲》節目專訪，有提及自己在北部出生，國中搬到南部，國高中是在南部完成學業(註：左營高中畢業，參加1991年大學聯考)，考上東海大學到台中唸書。

另外，蔡適應提到第四點，本人一直深耕基隆，投入公共服務；能夠在基隆工作，是給予了一位出身平凡的年輕人機會，而能夠將這份公共服務的工作，延續迄今，本人由衷感謝市民的支持與肯定;第五，在基隆的教育現場，從本人過去擔任市議員，到這幾年擔任立法委員，爭取教育部專案經費支持，從國小遊樂場、國中小午餐廚房、老舊廁所、風雨操場、操場跑道，甚至是落實班班有冷氣，推動班班有網路、生生用平板，我們希望提供平權教育環境，讓每個孩子都能夠安心無憂，在地學習成長。