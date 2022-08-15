柯震東飾演從沒談過戀愛的小洪，對感情相當遲鈍。（甲上提供）

徐若瑄（左起）與鋼琴手李宜玲、單簧管范捷安、大提琴手葉俊麟合作〈明天不見〉。（甲上提供）

由陳駿霖執導、李耀華監製，集結徐若瑄、柯震東、于子育、范少勳主演的愛情電影《初戀慢半拍》將在26日上映，除了電影，主題曲〈明天不見〉由《一頁台北》電影音樂製作人徐文與女主角徐若瑄聯手量身打造，並由徐若瑄親自演唱。

〈明天不見〉採用超高難度的同步錄音，大提琴、鋼琴、單簧管三重奏的簡單配置，凸顯出徐若瑄極具辨識度的溫柔嗓音，挑戰一氣呵成one take同步錄音讓所有樂器去跟隨著演唱者本身特質，保留最自然的真情流露。歌詞則寫出當女性身處不被看好的戀情時，被年下男的一片真心打動，心中想愛又不敢放手去愛的複雜心境，娓娓道來所有情緒。

片中徐若瑄飾演的「樂樂」年紀輕輕就生下兒子，離婚後獨自撫養小孩，之後的情路坎坷遇人不淑，逐漸變成不相信愛情的女人，直到遇見從沒戀愛過的年下男「小洪」柯震東才終於放下心防。

徐若瑄說：「樂樂其實一直在逃避人生課題，雖然小洪和她年紀差距大，但卻有著特別純真的心，當她感覺被打動了，會先開始思考這段姊弟戀開花結果的可能性，還要顧慮她的兒子，姊姊們在進入一段穩定關係前會想得很多，這也是我心疼這些女性的地方，她們很難單純享受熱戀期的美好。」