美國53歲的美聲天后瑪麗亞凱莉（Mariah Carey），出道多年憑著甜美臉蛋、火辣身材，加上高亢又嘹亮的「海豚音」讓她受到大批粉絲的喜愛。而目前正在海外度假的她，卻傳出她位於亞特蘭大的別墅豪宅遭人闖入，並將其洗劫一空，令不少人相當傻眼。

「花蝴蝶」瑪麗亞凱莉日前收到國際提倡組織「全球公民」的邀請，將在9月份與金屬製品合唱團（Metallica）、強納斯兄弟樂團（Jonas Brothers）、拉丁天后蘿莎莉雅（Rosalia）、CP查理（CharliePuth）、亞瑟小子（Usher）、詩莎（SZA）、英國饒舌歌手Stormzy以及義大利搖滾樂團「天際月光」（Maneskin）和鄉村歌手米奇蓋頓（Mickey Guyton）等知名歌手，一同登上「全球公民音樂節」（Global Citizen Festival）位於紐約中央公園的表演舞台，為消除貧困獻聲，令粉絲們相當期待。

瑪麗亞凱莉也趁此之前趕緊前往義大利南方的卡布里島度假避暑，並在個人IG上打卡曬出一系列火辣泳裝照，但沒想到卻因此讓歹徒找上門。根據外國媒體的報導，日前警方接獲通報，瑪麗亞凱莉在2021年砸下565萬美元（約新台幣1.6億元）所購入位於美國亞特蘭大的豪宅，遭到小偷闖入洗劫一空，而警方雖表示目前還不清楚損失了多少，因此沒有公開太多訊息。但有網友卻透露，趁著主人不在家，竊賊應該在屋內已經仔細搜刮過，值錢的東西可能早就被搬光，在網路上掀起熱議。

事實上，瑪麗亞凱莉除了擁有亞特蘭大的豪宅外，她在義大利的卡布里島，以及美國東南部的漢普頓，都分別擁有房產用來度假，總價高達2000萬美元（約新台幣6億元），但沒想到她也因為度假而遭到竊賊覬覦。