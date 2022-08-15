苗栗監理站跟警方在竹南火車站攔查白牌車違法載客。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

苗栗監理站稽查人員12日偕同苗栗縣警察局前往竹南火車站攔檢白牌車，發現一輛黑色自小客車，違法載客2名外籍移工，且司機駕照早已被吊銷，因此監理站針對司機2件違規開罰10萬以上罰單。

當時，經監理站人員跟警方分別訪談乘客及駕駛，乘客坦承由宿舍附近超商搭車，要到竹南火車站，並付費車資2人150元，白牌車司機則不承認收取費用，但仍被稽查人員識破，並開出高額罰單。

苗栗監理站站長蘇淑賢表示，以自用車輛違法經營計程車客運業，將依公路法第77條規定，處10萬元以上2500萬元以下罰鍰，其非法營業車輛牌照及汽車駕駛人駕駛執照得吊扣4個月至1年或吊銷，非滿2年不得再請領或考領，有合法計程車行掩護非法營運行為，最重將予廢止營業執照，如此重罰不外乎是希望遏止白牌攬客歪風，並保障合法計程車駕駛權益。

蘇淑賢表示，白牌車駕駛多無合法駕照，且所使用車輛無乘客險及相關保險，呼籲民眾切勿搭乘違法自用車輛，搭乘毫無保障，若事故發生將求償無門，為保障自己也保障他人，千萬不要為了一時方便搭乘白牌車。