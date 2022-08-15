德微(3675)今年前7月合併營收為12.9億元，年成長12.63%，儘管半導體產業進入調整期，德微強調，今年每股盈餘達10元目標不變，雖然上週投信連續減碼，但外資逢低進場，今天盤中股價在買盤拉抬下強攻漲停板，為今年7月21日以來新高。

德微上半年稅後盈餘為2.34億元，年成長81%，每股盈餘為5.29元，受到半導體產業景氣反轉影響，德微7月合併營收為1.83億元，月減7%，年增3%，為今年2月以來低點，累計前7月合併營收為12.9億元，年成長12.63%，由於終端雜音不小，德微謹慎看待下半年業績，不過德微強調，今年賺進一個資本額目標不變。

半導體產業持續面臨庫存調整，德微也藉機進行內部產品及產線精進，包括：桃園蘆竹廠與台北深坑廠之產能第二階段整併，設備汰舊換新、增加生產效能與效率，並著手規劃下一代產品之生產線，希望藉由未來一到兩年期間調整，讓公司未來營運更為穩健。

德微預估，新產品設備建置完成後，未來兩年內，車用電子營收將有機會佔德微年度營收40%以上。