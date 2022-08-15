亞美尼亞首都葉里凡一間購物中心堆放煙火的倉庫昨天發生爆炸，最新消息指出死亡人數增至5人，亞美尼亞衛生部說另有61人受傷。

路透社報導，影片畫面顯示，一棟建築物上方冒出濃煙，民眾倉皇逃離現場。

塔斯社（TASS）今天引述亞美尼亞緊急情況部的說法報導，救難人員又尋獲2具遺體，使得死亡人數增至5人。

另有俄羅斯媒體報導，亞美尼亞緊急情況部部長稍早表示，火勢已撲滅，但強風仍構成威脅。他說救難團隊會徹夜搜尋可能的生還者。

緊急情況部說，初步調查顯示有兩起大爆炸。衛生部說有61人受傷，多人在醫院治療。

目前不清楚煙火引爆原因。

法新社稍早提到，發生爆炸的地點在蘇爾馬魯（Surmalu）批發市場，週日下午通常都很熱鬧。

緊急情況部在聲明中說，初步資料顯示，爆炸引發大火，原因仍待釐清，但當地新聞報導，目擊者稱爆炸地點在堆放煙火的倉庫。（譯者：盧映孜/核稿：嚴思祺）1110815