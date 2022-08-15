紅雀普侯斯第688轟。（MLB臉書）

紅雀傳奇名將普侯斯（Albert Pujols）在同一場比賽擊出了生涯第688轟與689轟，15日幫助球隊以6比3擊退釀酒人。雙方正在爭搶國聯中區王座，因此系列賽每一勝都事關重大。這是普侯斯大聯盟生涯最後一季，也可能是他在紅雀布希體育場的最後一次單場雙響炮。

普侯斯先在第2局轟出陽春炮，紅雀第6局追平比分，8局下兩人在壘時又輪到普侯斯，這次他抓住第一顆球就出棒轟成第689號全壘打！這一轟可說劇力萬鈞，普侯斯出棒之後，釀酒人捕手卡拉提尼（Victor Caratini）懊惱垂下頭，左外野手麥卡勤（Andrew McCutchen）直接停在原地目送這顆球飛出牆外，聯盟估算是443呎的3分全壘打。

紅雀普侯斯第689轟。（MLB臉書）

普侯斯前次在紅雀主場雙響炮要追溯到2011年，多年後寶刀未老，今年還在全壘打大賽有驚豔表現。「我知道我可以的，我感覺自己還能打，如果我不行，那我就不會在這裡了。當你努力鍛鍊並獲得上帝祝福，我感覺就一定能成功。」普侯斯揮出第2轟之後霸氣做出超人撕開外衣的手勢，主場4.4萬觀眾陷入瘋狂，普侯斯後來又從休息室出來向球迷致意。

紅雀外野手卡爾森（Dylan Carlson）表示他未來要告訴自己的兒孫「我的置物櫃和史上最偉大的右打者只距離6格而已。」貝比魯斯（Babe Ruth）、邦茲（Barry Bonds）都是左打者，普侯斯則被認為是大聯盟歷來最優秀的右打者。