信驊（5274）上半年財報傳佳音，每股稅後盈餘（EPS）衝上27.3元，已超過去年前三季的26.04元，在獲利基本面優的力挺下，外資上周四及周五已小量回補持股，今（15）日股價於11點過後衝上漲停1,930元，本周蓄勢與大立光（3008）爭股王寶座。

信驊上周遭到旭隼超車，失去股后寶座，但今天一根漲停大漲175元，將股價重新推升至1,930元，重新拿回股后地位，目前與大立光平盤2,070元，僅有140元之差，本周若信驊股價續攻，則不排除問鼎股王寶座。