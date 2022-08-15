黃明志（左）邀請馬來西亞獨立以來最年輕的部長Syed Saddiq參演MV。（亞洲通文創提供）

黃明志新歌〈Katak〉MV吸睛度爆表，找來馬來西亞著名的「國會小鮮肉」顏值掛保證，也是馬來西亞獨立以來最年輕的部長Syed Saddiq參與演出，黃明志說：「平時的MV都是有很多美女，然後這首歌呢，我就是想要找一個帥哥。而馬來西亞社交媒体上最帥、最多粉絲的男生無庸置疑就是Syed Saddiq。偶爾我的頻道也要給女性福利，不要給男孩子爽而已。你看他一來，我們的那些工作人員，女孩子全部圍著他，全部圍在那邊講話，講了5個小時沒有做工，這個就是帥哥的魅力。」

MV場景跑遍吉隆坡大街小巷，將各色建築、觀光景點黑風洞、隆雪華堂、時代廣場都收錄其中，可以說是馬來西亞城市觀光行銷影片，搭配大馬特殊物種Katak青蛙在城市中亂竄跳來跳去，還特別編了青蛙舞也第一次穿上青蛙裝造型融入主題。MV視覺呈現特別獻給小孩是首有誠意的兒歌，希望國家未來的主人翁分享這首歌，透過不同媒介傳遞出去，讓更多人知道馬來西亞的特產，且青蛙特性和即將滅種的消息應該讓大家知道，畢竟這是一首很有知識性生物學歌曲。