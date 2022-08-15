肝臟是重要的人體化工廠，護肝很重要，若肝臟受損、無法代謝有毒物質，會產生一特殊味道，類似爛蘋果與爛雞蛋的味道，若不及時治療，還將進入肝昏迷，患者易有併發症，例如肝硬化引發肝腎症候群，死亡率極高。

腎臟科醫師江守山在《健康2.0》表示，肝臟負責攔截從腸胃道吸收的營養，並處理化學物質、有毒物質，一旦罷工，毒物無法代謝，會導致肝衰竭，此時患者身上會有一特殊味道，即日本所稱的「疲勞臭」，是混合爛蘋果與臭掉雞蛋的味道。

江守山說明，此味道是因有二甲硫醚，如同臭雞蛋產生的含硫化合物，再加上丙酮、丁酮、戊酮等帶有甜甜有機化合物的味道，此即為「肝昏迷的味道。」

他說明，因肝受損後，肝臟無法代謝毒物，讓有害物質在血液中循環，味道自肺部或嘴中出來，「一旦出現此特殊味道，必須儘速治療，否則將陷入肝昏迷。」

江守山並表示，肝功能差如肝昏迷者，易合併有肝硬化問題，引發肝腎症候群，即肝臟不好，也傷害腎功能，此類患者存活率很低，例如3個月內的死亡率可達80%，此類患者治療過程需洗肝；「不同於洗腎患者可存活15~30年，洗肝患者一般撐不久，只能等待捐肝機會。」