劉亦菲今年憑夯劇《夢華錄》聲勢暴漲，被封「神仙姐姐」的她昨（14）日出席「微博電影之夜」，當然成為全場關注焦點，她身穿一襲高訂金色禮裙配上高梳盤髮亮相紅毯，豈料被爆出官方精修、現場生圖2種不同版本，網友酸「選禮服眼光堪憂啊！」此次紅毯戰袍意外燃起正反兩極觀點。

劉亦菲身穿上月才發布的國際品牌金色高訂禮服，最特別的是搶眼大燈籠袖，禮服採裸背低胸設計讓她露大面積美背，但有娛樂博主稱，這身衣服顯得她身材更為圓潤，「小肚子收不住！」，也發現她在面對特寫鏡頭時，特意深吸一口氣，讓自己看上去瘦一些。

該禮服卻引兩方完全不同觀點的討論，不少網友大讚，「劉亦菲是迪士尼公主吧，這造型好適合她」，部分網友也吐槽，「禮服誇張到沒邊的蓬蓬袖顯得人更加圓潤，保持多年的仙氣不見了」、「太壯實了吧！」、「第一次看高訂穿出災難現場的」、「呃…這服裝師不該被開除嗎？充分暴露缺點，妝發也一點都不合適。」