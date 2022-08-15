台中市太平區某幼兒園有家長向藍營市議員羅廷瑋陳情，女兒疑被幼兒園老師「排隊打」甚至遭男助教碰胸部及尿尿的地方，15日於南區服務處舉行記者會控訴，女童事後常崩潰大哭不想上學，並說有男助教哥哥碰觸她私處，園方一概否認說法；目前女童已驗傷家長向警方報案，全案進入司法程序。

女童的母親指出，6月20日女兒下課返家後，發現其手臂上有傷勢，且常崩潰大哭，疑似被施虐，詢問後才得知女兒不僅中午被老師叫出去沒得睡覺，連午飯也沒得吃，她有詢問老師，但老師一概否認動手打小孩，於是決定替女兒轉學。

女童的母親說，8月8日向幼稚園辦理離校，翌日帶女兒向心理醫師求診，發現女兒不是單純被打，女兒竟說遭男助教「用尿尿地方觸碰她的奶奶」，還說男助教要等到她國中的時候娶她，要生1男1女，認為事態嚴重，發現疑有性侵情況，趕緊報警。

女童的母親續指，另外詢問女兒被打一事，女兒說校園有廣播，要老師下樓打她1個人，總共有8個老師；記者會現場沒有提供她跟女兒對話的錄音檔，但會將此談話內容譯文提供給檢方進一步調查。女童經醫院驗傷，驗傷單指處女膜完整，但私處疑擦傷，目前社會局已介入處理。

國民黨市議員羅廷瑋現場播放女童家屬提供錄音並指出，「男助教用尿尿地方觸碰女童的奶奶」，家長問﹐是硬的還是軟的，女童回答「硬硬的」，女童說被碰胸部後男助教尿尿出來很臭等，男助教還對女童說自己才是爸爸，要聽他的話，不可以對外說。

羅廷瑋在記者會中打電話給該幼兒園長，園長否認虐童，也沒聽過孩子陳述的錄音檔內容，一切交給司法調查，另家長指控的男助教，其實是校內行政人員，沒有帶班，疫情期間很少入園和孩子接觸，不知道家長所指的情況。