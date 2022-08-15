民進黨新竹市長參選人沈慧虹15日推出教育政策第2彈，將透過新設校舍關埔中小學＋1、提升學生與教師英語能力。（陳育賢攝）

民進黨新竹市長參選人沈慧虹15日推出教育政策第2彈，將透過新設校舍關埔中小學+1、提升學生與教師英語能力，及「自由飛翔」專案補助各校發展特色課程，鼓勵學校發展特色，提供孩子舒適的學習環境，並培養面對未來挑戰與世界競爭的能力。

沈慧虹表示，市府在過去7年多推動新校園運動，改善29座學校操場及運動設施、興建7座風雨球場；改善全市22處逾50公里人行步道；逾56億新建2校（關埔國小、華德福實驗學校）、整建全市25校36棟校舍。

她要持續推動新校園運動2.0的第2波「新校舍、新教育」，包括繼續推動新校園運動，持續盤點校園需求，並向中央爭取預算，硬體建設持續升級，給孩子更好的學習環境，她目前已提出「關埔中小學+1」，解決就近入學問題。

另，因應2018年中央推出2030雙語國家政策，新竹市2020年啟動雙語教育推動計畫，目前全市有過半國小參與。

沈慧虹表示，未來她將逐步擴大、務實推動英語多領域學習，讓孩子在生活應用英語；提升教師英語教學能力，持續薦派教師增進英語教學能力；推動線上智慧化英語自主學習，讓孩子都能便利、自在學習。

此外，還要推動「均優質、打開無限可能」的特色課程。沈慧虹表示，過去市府積極推動各校特色課程，如新科國中的攀岩課程、光武國中法拉第課程；與台積電慈善基金會及陽明交通大學合作的「新竹市程式教育增能計畫」；及與清華大學、宏碁合作的「清華STEAM學校」的跨域整合課程。

未來，將透過「自由飛翔」專案補助，讓學校提案，鼓勵學校發展自己的特色，包括科技、程式、面山向海，藝術、文化、食農等領域，迎向特色、國際、多元、智慧的各種可能，讓孩子可以選擇自己所愛、自由飛翔。

沈慧虹表示，「新校舍、新教育」是在現有的軟硬體基礎上，繼續向上升級，幫新竹市的孩子裝上翅膀，面對挑戰與未來自由飛翔。