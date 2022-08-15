草山村台3線山谷邊坡遭人丟棄廢棄物，環保局翻找垃圾找線索，在警方協助下找到行為人。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣番路鄉草山村台3線山谷邊坡，日前遭不明人士棄置2堆一般垃圾及裝潢廢木材，嘉縣環保局接獲通報後，發揮柯南精神翻找垃圾，從中找到線索，並在警方協助下，進一步循線找到行為人，已依法開罰，並勒令清除，以避免汙染下游曾文水庫水源。

環保局6月中接獲草山村台3線山谷邊坡遭人丟棄廢棄物，環保局會同嘉義林區管理處、番路鄉公所及地主現場勘查，除依現場廢棄物研判來源，也請中埔鄉分局調閱鄰近路口監視器，經過層層追查，最終確認行為人，依違反廢棄物清理法相關規定，最高可處2萬4000元，並要求限期清除完成。

環保局指已要求地主善盡土地管理之責，嘉義林管處、森林警察隊及鄉公所也會不定期派員加強巡查轄管區域。環保局長張根穆表示，嘉縣山林景色豐富，不容被少數不法人士隨意傾倒垃圾而破壞，環保局已運用智慧科技儀器，由被動稽查轉為主動防範環保犯罪行為，強化證據力，並透過檢、警、調聯盟機制，不管平日或假日，打擊不法犯罪決不鬆懈。