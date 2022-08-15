台灣最具規模的動畫盛會「2022台中國際動畫影展」將於9月23日至28日在台中新光影城隆重登場，今(15)日率先公布首波精彩片單。呼應年度主題「蛻變・新生」，影展網羅多部曾於世界各大影展獲獎肯定的動畫電影，含金量相當高，更有6部初登亞洲或台灣首映的國際動畫大作，將以多元視角為影迷帶來全新觀影體驗。重量級片單雲集，只有台中看得到，全國動畫迷千萬別錯過，歡迎9月相偕到台中參與年度動畫盛宴。

在身兼台中市影視發展基金會董事長、台中市盧秀燕市長率領市府團隊擘劃及推動下，台中國際動畫影展今年邁入第8屆，並逐漸於國際間嶄露頭角。今年選映一系列題材多元的動畫作品，除展現動畫無限的想像力與創造力，並緊貼最新動畫創作趨勢外，也反應出國際關注的議題。在首波公布的10部觀摩長片中，多達6部為亞洲或台灣首映的國際動畫大作，包含亞洲首映的葡萄牙《納由拉之歌》(Nayola)、丹麥《艾倫的電波冒險》(Little Allan)、巴西《特務森友會》(Perlimps)及台灣首映的羅馬尼亞《魯濱遜夢遊仙境》(The Island)、法國《交叉世界》(The Crossing)以及義大利的《垃圾總動員》(Trash)等動畫電影，將帶領影迷進入動畫的異想世界，拓展國人觀影視角。

基金會執行長林筱淇表示，這次片單含金量非常高，有多次獲得安錫國際動畫影展水晶獎肯定的羅馬尼亞導演安卡達米安，作品《魯濱遜夢遊仙境》充滿奇想的音樂動畫，將大家耳熟能詳的「魯濱遜漂流記」詮釋成有趣幽默的全新現代寓言；巴西金獎導演阿雷阿布留繼《囧男孩看世界》後帶來全新創作《特務森友會》，透過童真的眼神觀看純真正逐漸被侵蝕的大人世界，一如往常美麗而雋永；於日本風靡一時的《天才嘉年華》(Genuis Party Beyond)，集結前田真宏、森本晃司等五位風格特異的動畫師，以自由發揮的方式展現日本動畫獨有的創意與文化底蘊；去年橫掃各大影展的話題作品《漂浪人生》(Flee)也將在本屆「台中國際動畫影展」登場，影迷朋友千萬要把握今年唯一在大銀幕欣賞的機會！

此外，還有多部觀照女性及移民議題的作品，如講述安哥拉共和國內戰傷痕的《納由拉之歌》，藉由饒舌樂及女性視角帶出歷史視野，是少見以非洲為背景的動畫作品。此外，去年獲安錫國際動畫影展評審團獎的《交叉世界》，以獨特的平面繪畫質感，講述一場中歐戰爭而讓家人流離失所的故事。兩部作品都呼應了國際日漸重視的戰爭議題，關注戰火下的小人物故事。

2022台中國際動畫影展，精選觀摩長片：（由左至右，先上後下）《漂浪人生》、《天才嘉年華》、《大偵探福爾摩斯：逃獄大追捕》及《ㄎㄧㄤ爆好麻吉》。（圖／台中市影視發展基金會提供）

更重要的，為豐富兒童觀影視角與體驗，本屆影展亦選映多部適合親子同樂的動畫電影，如科幻逗趣的《艾倫的電波冒險》、歡樂搞笑的《ㄎㄧㄤ爆好麻吉》(Two Buddies and a Badger: The Great Big Beast)、幽默勵志的《垃圾總動員》，還有最具港味的偵探解謎電影《大偵探福爾摩斯：逃獄大追捕》(The Great Detective Sherlock Holmes-The Greatest Jail -Breaker)等出色作品。另為了讓小朋友能享受看電影的樂趣，《大偵探福爾摩斯：逃獄大追捕》特別規劃兒童友善專場，除了有老師帶領導讀跟映後座談，引導小朋友理解、討論電影外，也透過國語配音及不摸黑等友善設計，讓小小影迷有更舒適的觀影體驗與樂趣。

新聞局說明，「2022台中國際動畫影展」將於9月23日（五）至9月28日（三）在台中新光影城舉行，其中已經開跑的「童樂繪」兒童著色比賽，自即日起至8月31日止開放民眾於台中市各藝文場館領取圖稿，或可至影展官網自行下載，最終將評選出9名優勝作品，可獲得豐富獎品。更多最新片單及售票資訊將陸續在官網公布，請各位影迷密切關注官方網站及臉書粉絲專頁。