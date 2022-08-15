嚴藝文（右3）被與徐超斌醫師湊對很害羞。（桂田文化藝術基金會提供）

黃姵嘉被超人醫師徐超斌的善心感動到哽咽。（桂田文化藝術基金會提供）

接下來將由鍾欣凌（左起）領軍，帶領嚴藝文、楊貴媚出發前往小琉球。（桂田文化藝術基金會提供）

老少女們將在小琉球建造獨木舟。（桂田文化藝術基金會提供）

楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文主持的公視、八大實境節目《老少女奇遇記》，在上周台東之旅的最終回，終於見到號稱「全台最帥」的徐超斌醫師，醫師幽默的話語不僅成為節目亮點，還讓嚴藝文小鹿亂撞的笑說：「真的有點抵擋不了。」

徐超斌醫師在節目中信手拈來的金句，「生小孩我不會，但讓人家生小孩我可以」、「我外表是令狐沖，內心是東方不敗」、「一帥就遮千醜」等金句連發，逗得3位主持人與小幫手黃姵嘉好氣又好笑，徐超斌醫師更開玩笑說：「我自戀是為了讓大家看到我背後那群需要照顧的人們，不然我不講我帥，你們不會來找我啊！」節目中頻與醫師湊作對的嚴藝文說：「因為前面大家都講得太誇張了，見到徐醫師第一面時想說其實真的也還好，但是坐下來聊兩句後他的幽默感散發出的魅力，我的媽呀！真的有點抵擋不了。」

《老少女奇遇記》節目前往台東拜訪「南迴醫院」興建的推動者徐超斌，他經歷過勞中風後又罹癌仍堅持著理想，他樂觀的說：「我覺得所有的醫護人員都要經歷過一次生病，才能知道病患的內心，但不要像我的一樣，太硬了！」談起推動的初衷，他表示，「其實我們成立協會的目的是為了消滅『協會』，因為你只有在地人照顧在地人，才可以長長久久。畢竟如果是從台北、高雄來的支援，都只是一時的照顧，既然我們在地有能力就把資源留給在地，才能夠真正讓在地成長。」

在成立協會後離實際的搭建醫院仍有許多難關需要克服，身兼總製作人的楊貴媚感性分享：「以前曾經有想過若退休後要搬去台東的鄉下去住，但實際一查才發現台東這邊的醫療資源原來這麼匱乏，才會想要來了解、幫助醫院的建立。像是節目看到的，部落的人要看一趟醫生、拿藥，都是半天以上的交通時間，若是急診根本來不及，如果這醫院能順利蓋起來、成立，它是世世代代一直在這地方服務的，希望能透過節目讓更多人關注到南迴醫院的議題。」

此趟台東行，楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文與小幫手黃姵嘉運用自身的親和力，化身「南迴居家護理所」宣傳大使，與徐超斌醫師一起探訪各個部落並實際接觸病患，實際參與行程後，黃姵嘉驚嘆徐超斌醫師在鄉鎮間真的像偶像一樣，坐宣傳車時還會有小朋友追著車子跑，追星般的場景，讓她突然哽咽：「不知道為什麼看到這一幕突然有點心酸酸的，就是他真的做到這裡的老老小小都知道他在為這裡的人們做努力，很為徐醫師感到很欣慰。」

觀察入微的鍾欣凌也在徐超斌醫師探訪病人時，看到他因中風過身體有著許多不便，甚至需要用手抬動腳才能舒服地坐下，她坦言當下內心震盪許久，感到十分不可思議：「看到一個病得可能比病人還嚴重的醫師，他其實可能比任何一個人都還需要被照顧，但他還是堅持跑來跑去照顧那麼多人，我真心覺得這個人帥炸。」

下周《老少女》將由鍾欣凌來領軍，帶著姐妹們風光登上高級遊艇，出發前往「小琉球」，沒想到看似奢華的貴婦行程，下船後立馬風雲變色......怕水的楊貴媚和嚴藝文這才知道，千里迢迢來到這座小島的目的，居然是要親手造一艘獨木舟，而且還要跟全德國小同學們划著自己的船出海...。在當地造舟達人「大沐老師」指導下，3位少女是否能順利造出一艘屬於自己的船，並克服水上的恐懼呢？《老少女奇遇記》每周四晚間9點於公共電視首播，每周六晚間9點於八大第1台播出、CATCHPLAY＋影音平台台灣與新加坡網路獨家上架。