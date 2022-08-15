花蓮近日疑出現租屋詐騙，有民眾在租屋平台見心儀的大樓套房出租，與發文者約好時間看房並匯款3萬元訂金後即遭對方不讀不回，經發文詢問後意外釣出欲租同間套房的網友勸她「趕快報警凍結帳戶」，警方昨獲報後將確認發文者與受收款項者的身份，並深入調查是否還有受害者。

花蓮一名女租客本月初在「花蓮租屋網」臉書社團看見一間自租的全新套房，發文的王姓女子不僅貼出許多室內精緻的裝修照片，還公布大樓的地址、建案名稱、套房設計、租金及管理費等資訊，表明「尋找續租有緣人」，讓該名租客心動不已，雙方便互加通訊軟體，相約本月17日看房。

不過王女在看房前，2次以「前面有很多人要搶看房，若先付1萬5000元訂金，就幫妳排第一順位」的說法，要該名租客先匯款，怎料女租客分別在10日、12日匯款後要與王女確認看房時間時，卻遭對方不讀不回且時間長達一天，驚覺有異，便在臉書社團發文詢問。

該文一出即引發熱議，有網友質疑「租房不是都要先擬租約完才付款，房客怎麼連房東本人都未見就敢付款」，也有眼尖網友直接點出照片來源，另有看上同套房的網友表示，自己曾和王女聯繫，但對方回覆內容讓他心存質疑，勸該名女租客報警並凍結帳戶。

花蓮警分局表示，14日獲報隨即偵辦，由於王女臉書頭像有明確的照片且報案者也有收受帳戶的資料，將確認2者是否同人，並深入調查是否還有其他受害者被騙。目前經查花蓮5年內僅接獲1件租屋詐騙案件，為2020年花蓮民眾在台北信義區租屋被同樣手法騙取訂金。

台灣房屋花蓮東耀加盟店長馬國浩則奉勸民眾租屋前「務必確認屋主身分」，他說，愈來愈多民眾為求方便線上看屋，但因被詐騙訂金時有所聞，建議還是要透過合法房仲協助租屋找房，若自行看屋則必須要「對口真正屋主」才不會受騙，透過大樓管理員、街坊鄰居多方查證。

他說，部分不肖人士會持鑰匙自稱屋主，帶民眾現場看房並收款後就落跑，等房客準備搬進屋才發現是騙局一場，因此租屋步驟必須先確認屋主身分再談租金，看過身分證、房屋稅單或權狀無誤後才能簽約，付款還要記得領取訂金憑證及鑰匙，切記不要太衝動，避免直接在網路看屋就下訂，還是要親自跑一趟，才能保障自身權益。