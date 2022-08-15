民進黨桃園市長參選人林智堅因「論文門」選擇退選，改由民進黨立委鄭運鵬上陣。前總統陳水扁肯定民進黨主席蔡英文即時止血，認為台灣最會選舉的人，「是蔡英文，不是阿扁」。並建議林智堅應該重回台大重修，但寫論文不要再找陳明通，找個嚴厲名師，重寫一篇不會被糾錯或有抄襲爭議的論文出來。

陳水扁今天在臉書表示，資深媒體人黃暐瀚主持《下班瀚你聊》的團隊昨天來到台南，阿扁聊聊對林智堅的建議，主要有三點：

一、林智堅年紀還輕，應該重回台大，重寫論文，把碩士讀回來。

二、林智堅若願回校重修，不要再找陳明通，因為阿通師「太忙了」。找個嚴厲名師，重寫一篇不會被糾錯或有抄襲爭議的論文出來。

三、台灣最會選舉的人，是蔡英文，不是阿扁。蔡總統這次挺堅「賭很大」，不過後續「止血」動作果決，速度也快。桃園選戰的輸贏，還很難說。

陳水扁在節目中表示，林智堅現在這個時候再說些什麼都是多餘，別人也聽不下去，倒不如以退為進，但也不一定要進，此刻應該先收斂，既然栽在這個地方，林智堅也認為自己是清白的，就不如重考一次，找一個比陳明通更嚴格的老師好好的指導，林志堅也認真讀，不要再讓論文的瑕疵事件再出現，相信民眾一定會再給林智堅一次機會。

他也肯定蔡英文馬上止血，馬上換人，「說起來還算是明快」，民進黨在桃園起碼已經止血，沒再繼續流血，這樣就有差別了。