國民黨前立委丁守中2018年參選台北市長，後來淡出政壇，但近期卻傳出一封他寫給家人的信，內容講述自己在去年出現肺癌前兆！所幸經過醫師建議觀察，加上調養身心，目前並無大礙。

根據《TVBS》報導，丁守中今(15日)接受訪問時，證實自己身體「已康復」，而他淡出政治後就不再談論政治，只關心兩岸和平。

據傳一封丁守中寫給親友的信件內容談到，他經歷了一場大變化，去年九月初體檢發現肺中兩個毛玻璃點都0.6、0.7公分，有醫生建議早點開刀拿掉，但再去榮總看胸腔外科，醫師建議觀察，於是接受穩健觀察做法。至於心境，他說，這段期間看的很開，維持樂觀心情，也跟朋友到台灣各處去遊山玩水，也養成每天健走至少八千步習慣。

一直到今年1月，丁守中表示，經過再照更精密的CT，兩個毛玻璃點結節都完全消失了，只剩一個0.2公分結節！再經過半年的時間，肺中一片乾淨清澈透明，連0.2公分結節都不見了。