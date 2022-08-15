1名網友日前逛市場時發現某知名鹹水雞店公休，檢視門口字條才得知，老闆到電視台參加周杰倫猜歌大賽，因未晉級深受打擊，故霸氣休假2天反省療傷，貼文一出，引起大批網友熱議：「最偉大的公休」、「這理由也太可愛，不過認真說，休息是因為中元節市場這兩天休市啦」，還有人替老闆發言：「翻譯年糕：我想放假」。

1名網友於臉書社團《路上觀察學院》發文，日前她到台北市士林區一處市場用餐時，發現某知名連鎖鹹水雞業者暫停營業，且老闆於玻璃門上貼一張照片，畫面中可見，老闆自稱為周杰倫資深「杰迷」，日前因參加電視節目綜藝大熱門舉辦的周杰倫猜歌大賽初賽，因無緣晉級而深受打擊，故暫停營業2日，老闆還逗趣寫下，他要好好閉關反省、療傷，希望客人能夠體諒。

文章曝光後，不少網友以周杰倫的歌詞及歌名幽默回應：「說好不哭」、「最偉大的公休」、「那群嗜血的螞蟻，被腐肉所吸引」、「翻譯年糕：我想放假」、「來一顆，療傷燒肉粽」、「老闆答到第幾題啦」、「很可愛的老闆，希望他療傷順利康復了」、「求店址，這樣率真一定要朝聖」、「笑死，這理由也太可愛，不過認真說，休息是因為中元節市場這兩天休市啦」、「這個公休理由很新」。