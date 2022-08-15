來自歐洲愛沙尼亞的Maria表示，她一直有頭痛的困擾，因為在愛沙尼亞預約看病，要等上好幾個月才能看到醫生，所以她未曾到醫院就醫，直到她來台灣念書進修，到大醫院及中醫診所求診，才解決她的頭痛問題，她大讚台灣醫療體系有效率，直呼「台灣救了我，台灣在我心中永遠有一個特別的位置」。

YouTube頻道《不要鬧工作室》昨（14）日上傳最新影片，來自愛沙尼亞的Maria透露，她在愛沙尼亞一間大型醫院擔任護士5年，後來因職業倦怠，再加上想要出國念書進修，她聽說台灣的神經系統學相關教育是世界有名，所以選擇在2020年來台灣。

Maria表示，自己長年受頭痛困擾，在愛沙尼亞沒有看過醫生，因為在愛沙尼亞看醫生非常麻煩，不僅要先向醫師預約，預約後也要等上好幾個月才能看到醫生，若是一般小感冒，多數人選擇在家休養，或是找家庭醫師。

Maria指出，她來到台灣後，曾到大醫院治頭痛，後來又在學校實驗室同學推薦下，去中醫診所治療，服用醫師開立的中藥粉，在中西合併下，讓她頭痛問題解決了，她開心地直呼，「台灣救了我頭痛症狀，我的運氣真的很好」。

Maria說，在台灣如果有身體不適等症狀，馬上向診所預約就可以看診，就算是到大醫院，也不用等上好幾個月，大讚台灣醫療體系很有效率，能快速幫助患者減輕病痛，Maria除了感謝台灣治好她的頭痛，也謝謝台灣對她的照顧，並說「台灣在我心中永遠有一個特別的位置」。