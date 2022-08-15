侯友宜和幼兒園幼童一起做勞作。（王揚傑攝）

侯友宜出席江翠國中校舍改建啟用儀式。（王揚傑攝）

侯友宜出席江翠國中校舍改建啟用儀式。（王揚傑攝）

江翠國中為解決校舍老舊問題，自2017年起以「先拆後建」方式整建，包括新建教學大樓、建置自立廚房及新設幼兒教學大樓，工程經費約3億143萬元，費時5年完工，今（15日）由新北市長侯友宜主持啟用儀式，期許國中生和幼兒園幼童一起在校園快樂安全的生活。

侯友宜到場後先參觀新設幼兒教學大樓「萌翠樓」，並和幼兒園幼童一起做勞作，小朋友可愛模樣逗得全場笑聲不斷。隨後侯友宜與江翠國中校長梁坤明共同點燈，宣布新建校舍正式啟用。

侯友宜表示，新北市4年投入200億優化教育環境，不斷提升幼兒教育，3年多來公共化幼兒園增班183班，準公共化幼兒園也增加821班，我們仍要繼續努力，滿足家長們的需求，未來在幼兒園的增班還會繼續加油。今天看到江翠國中大樓改建以後，有國中又有幼兒園，大手牽小手，一起在江翠國中快樂安全的生活。

梁坤明表示，「萌翠樓」以完整、獨棟的幼兒園場地來規畫與建造，搭配活潑色彩塑造出活力、熱情的遊戲場所，同時強調以孩子為主體的戶外空間設計，分為「童樂休憩區」、「躍動遊樂區」及「活力互動區」，激發孩童更多的想像及創作力。

教育局表示，新建校舍啟用後更可健全學校的教學活動空間及設施，落實無障礙校園；另結合在地文化，提供多元的藝文空間與學習情境，並開放公共空間與社區互動，以及增設幼兒園，有效解決社區對幼兒教育的需求。