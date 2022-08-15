台北市長柯文哲13、14日前往澎湖縣市政參訪，夫人陳佩琪同行，但原先排定出席的台北市副市長黃珊珊被柯文哲指示留守台北，但黃珊珊2天行程幾乎都是替民眾黨市議員參選人輔選。國民黨台北市議員游淑慧則批，柯文哲要黃珊珊「顧厝」的「厝」究竟是民眾黨，還是北市府？

由於柯文哲指示黃珊珊看家，因此黃珊珊未到澎湖。不過檢視黃珊珊行程，13日出席「彩妝永續全攻略記者會」，由民眾黨台北市議員參選人替黃珊珊化妝，14日上午前往參選人吳怡萱服務處進行「氣球公益活動」，接著舉辦《黃珊珊：33個人生故事》新書簽書會，幾乎都是黨政行程。

游淑慧今天在議會質詢指出，這次柯文哲去澎湖，黃珊珊本來要去後來臨時取消，你說要留她「顧厝」，「顧厝」是顧市政還是民眾黨選舉，因為黃珊珊六日不是顧市政，是顧民眾黨的選舉，你的「厝」是民眾黨，還是台北市市政？柯文哲說，就近還是要有人在場，要應付緊急事件，游痛批，上一次北市府的緊急事件就是錢櫃大火「你就是到處趴趴走，但你才是市長」。

民進黨台北市議員洪健益則揶揄，陳佩琪心情應該不錯，柯文哲好像在二度蜜月，但柯文哲度蜜月還帶了3個電燈泡，他替黃珊珊覺得委屈，放她一個人固守大本營，幫民眾黨積極拉票，這麼辛苦有沒有買伴手禮給黃珊珊？柯文哲回應，沒有買伴手禮回來，他本來就沒這個習慣。

洪健益拿出從馬公寄回來的黑糖糕送給黃珊珊，強調這是「消遣」柯文哲只顧度蜜月，稱柯應會覺得心虛，柯文哲應向黃珊珊道歉。