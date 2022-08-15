經濟部次長兼台電代理董事長曾文生，接受資深媒體人黃光芹專訪影片今（15）日釋出，被問及中共軍演是否針對台灣電力設施？曾文生回應有加強警戒，但有明顯被攻擊之處是資安，台電網站沒問題，基礎設施OT隔開外面無法被直接攻擊。8月4日軍演開始成立應變中心，原油、天然氣、燃煤都如常進港靠卸、也有閃避軍演區。

缺電問題持續困擾台灣，曾文生說，用電尖峰已經出現在7月26日4070萬瓩，大暑過去、同時代表用電高峰已過；外界擔心區域政治風險出現，令台灣出現斷氣危機，不利能源轉型，曾文生回答，1天安全存量約一座儲槽、16-18萬公秉，若要從10天安全存量增加到20天，就要在既有接收站附近找地方多蓋10個槽，延長到30天就再蓋20個槽。

目前協和天然氣接收站因珊瑚礁問題爭議大，曾文生回應，其實是因台電當時為保護電廠所造的淺堤，背面長了漂亮的珊瑚，現在做法是把接收站東移、盡量將珊瑚保留下來。

黃光芹問東移是否造成基隆港塞港？曾文生說，綜觀國際大部分天然氣LNG接收站都在港嘴，如歐洲最大港鹿特丹、德國，日本茨城、大阪、橫濱。接收站多位於深港區、清晨進港不致塞港，目前也在請專業單位進行水工模擬、第三方認證。