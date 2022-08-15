傳出會活摘器官的緬甸「KK園區」物主之一佘智江已在泰國落網，這名大陸商人的過往經歷也被起底，他因經營非法彩券事業一直被大陸官方列為逃犯，後來又輾轉在泰緬邊境經營巨型賭城，並且以一帶一路相關計畫進行包裝，成功在東南亞蛻變為富商、僑界領袖，不過後續遭到大陸官方打臉，澄清他的投資計畫與一帶一路無關。
台灣人被騙去柬埔寨遭到人蛇集團控制，後續扯出緬甸的KK園區更殘暴，會活摘受害者器官販賣，其中一名物主、中國大陸商人佘智江已在10日被泰國警方逮捕。
港媒《巴士的報》報導，40歲、擁有柬埔寨國籍的佘智江又名佘倫凱，他於1982年出生在湖南邵陽，後續轉往桂林發展，再後來又前往菲律賓從事線上賭博工作，2014年他因在菲律賓非法開設彩券業務，遭到山東法院定罪，他當時並未到場，自此被中國大陸列為逃犯。
佘智江此後持續在東南亞發展賭博事業，陸媒《財新周刊》2020年以「一個逃犯的緬甸賭城狂想」為題，揭穿他在泰國、緬甸邊境所經營的巨型賭城面紗。
佘智江成立的亞太國際控股集團自2017年起，在泰緬邊境大興土木，打造亞太國際智慧產業新城（簡稱亞太新城），意圖建造陸路版的新加坡。他在對外宣傳時總宣稱，這項投資計畫主要依附中泰緬經濟走廊，是大陸一帶一路計畫中的「示範性旗艦項目」，將規劃旅遊度假、商業貿易物流、金融及科技中心。
在亞太新城計畫開始的3年內，佘智江在當地僑界逐漸變得高調，陸續成為柬埔寨湖南總商會等11個華人商會的榮譽會長或創會會長，甚至加入中國僑商聯合會，一度擔任常務副會長，並登上《中國僑商》雜誌封面。
不過2020年他的面紗逐漸被揭穿，原來所謂的亞太國際「智慧產業新城」實際上只是一座巨型賭城，主要接收菲律賓、柬埔寨等當地監管日益緊縮後轉移至泰緬邊境的線上博弈行業，亞太新城內有多間線上博彩公司，主要向大陸客戶推薦線上賭博遊戲。
當年6月，緬甸政府組成特別法庭，專門調查亞太新城是否存在非法賭博情形，消息曝光後，他也被剔除中國僑商聯合會常務副會長職務及會員資格。同年8月，大陸駐緬甸大使館也發布聲明，澄清亞太新城投資計畫與一帶一路完全無關，強調不允許大陸資本投資當地賭場、不允許中國人經營當地賭場等。
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