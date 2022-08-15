傳出會活摘器官的緬甸「KK園區」物主之一佘智江已在泰國落網，這名大陸商人的過往經歷也被起底，他因經營非法彩券事業一直被大陸官方列為逃犯，後來又輾轉在泰緬邊境經營巨型賭城，並且以一帶一路相關計畫進行包裝，成功在東南亞蛻變為富商、僑界領袖，不過後續遭到大陸官方打臉，澄清他的投資計畫與一帶一路無關。

Controversial Chinese businessman She Zhijiang has been arrested in Thailand and will be extradited to China to face charges of running an online gambling operation outside China.https://t.co/E3x2F05WNi — Bao (@bao_EZ) August 14, 2022

台灣人被騙去柬埔寨遭到人蛇集團控制，後續扯出緬甸的KK園區更殘暴，會活摘受害者器官販賣，其中一名物主、中國大陸商人佘智江已在10日被泰國警方逮捕。

港媒《巴士的報》報導，40歲、擁有柬埔寨國籍的佘智江又名佘倫凱，他於1982年出生在湖南邵陽，後續轉往桂林發展，再後來又前往菲律賓從事線上賭博工作，2014年他因在菲律賓非法開設彩券業務，遭到山東法院定罪，他當時並未到場，自此被中國大陸列為逃犯。

佘智江此後持續在東南亞發展賭博事業，陸媒《財新周刊》2020年以「一個逃犯的緬甸賭城狂想」為題，揭穿他在泰國、緬甸邊境所經營的巨型賭城面紗。

佘智江成立的亞太國際控股集團自2017年起，在泰緬邊境大興土木，打造亞太國際智慧產業新城（簡稱亞太新城），意圖建造陸路版的新加坡。他在對外宣傳時總宣稱，這項投資計畫主要依附中泰緬經濟走廊，是大陸一帶一路計畫中的「示範性旗艦項目」，將規劃旅遊度假、商業貿易物流、金融及科技中心。

在亞太新城計畫開始的3年內，佘智江在當地僑界逐漸變得高調，陸續成為柬埔寨湖南總商會等11個華人商會的榮譽會長或創會會長，甚至加入中國僑商聯合會，一度擔任常務副會長，並登上《中國僑商》雜誌封面。

Thailand: Chinese gambling kingpin She Zhijiang (also variously known as She Lunkai 佘伦凯, Dylan She and Tang Kriang Kai) taken into custody by Thai police in Bangkok

More from David Boyle below https://t.co/WzoS2FtlmI pic.twitter.com/W5s12LjrOH — Geoff Wade (@geoff_p_wade) August 14, 2022

不過2020年他的面紗逐漸被揭穿，原來所謂的亞太國際「智慧產業新城」實際上只是一座巨型賭城，主要接收菲律賓、柬埔寨等當地監管日益緊縮後轉移至泰緬邊境的線上博弈行業，亞太新城內有多間線上博彩公司，主要向大陸客戶推薦線上賭博遊戲。

當年6月，緬甸政府組成特別法庭，專門調查亞太新城是否存在非法賭博情形，消息曝光後，他也被剔除中國僑商聯合會常務副會長職務及會員資格。同年8月，大陸駐緬甸大使館也發布聲明，澄清亞太新城投資計畫與一帶一路完全無關，強調不允許大陸資本投資當地賭場、不允許中國人經營當地賭場等。