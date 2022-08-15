桃園市蘆竹警分局為紮根反毒、反詐欺、反賭及防制色情等預防犯罪觀念，藉由寓教於樂的方式，在暑假期間結合青春專案舉辦繪畫比賽，吸引轄內國、高中學生參加，由3位美術老師評選出前3名以及10名佳作，14日舉行頒獎典禮。

3位美術老師從近百份作品中，依據繪畫技巧（30％）、著色技巧（30％）、創意（20％）及切合主題（20％）逐一評分，評選出前3名以及10名佳作。第1名為就讀南崁國中的鄭郃穎，可獲獎狀1面、獎金5000元及統一便利商店商品卡5000元；第2名是就讀中大壢中的毛祖英，獲頒獎狀1面、獎金3000元及統一便利商店商品卡3000元；第3名則是就讀南崁國中的吳兆鑫，頒發獎狀1面、獎金2000元及統一便利商店商品卡2000元等。

蘆竹分局表示，這次的參賽作品眾多，內容也都十分精彩，一度讓評審傷透腦筋，名次始終下不了手，有所猶豫，為鼓勵大家在暑假期間支持正當休閒活動，原訂取2名佳作，再新增8名佳作，總計10名。這次也相當感謝參加繪畫比賽的年輕畫家們，希望可以透過你們精心繪製的每份作品，將防制犯罪的理念傳播到校園的每一個角落，以及社會每個不同的族群中，進而鼓勵社會更多的資源與力量，投入預防犯罪的行列，共同維護社會安全。